إعلام الاحتلال يصف غرينبلات بأنه سفير الدفاع عن "إسرائيل"

أشادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بالدور الكبير للمبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ومواقفه الداعمة بشكل كامل لــ "إسرائيل".

جاء ذلك بعد تصريحات أطلقها غرينبلات أمام عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بالقول إن المستوطنات لا تشكل عقبة أمام المفاوضات واستئناف العملية السياسية.

وتقاطِع بعض دول الاتحاد الأوروبي منتجات المستوطنات، وترفض عمليات البناء الإسرائيلية المستمرة فيها.

وقال موقع صحيفة معاريف، إن غرينبلات واصل اتباع نهج متعاطف مع "إسرائيل" حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب. مشيرة إلى أن أول لقاء للمبعوث الأميركي للسلام، تحدث عن قضية المستوطنات التي تعتبر حساسة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر غرينبلات أن اتفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يمكن أن يوقع إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

وأشار إلى أن القرار بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل" يعكس السياسة الأميركية الواضحة تجاه هذه القضية. مبينا أن مسألة حدود مدينة القدس ووضعها النهائي لن يتم تحديده إلا عبر طاولة المفاوضات وفي حوار بين الجانبين.