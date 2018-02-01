"إسرائيل" تبدأ بتوزيع بلاغات الترحيل على المهاجرين

تبدأ "إسرائيل"، يوم الاحد، بتوزيع تبليغات ترحيل الى طالبي اللجوء من اريتريا والسودان الذين لا يقبعون في منشأة "حولوت".

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس ان إسرائيل في المرحلة الأولى ستبلغ طالبي لجوء شبان بدون أطفال عند تجديد اقامتهم في "إسرائيل"، إذ أن مواطني هذه الدول مطالبون بتجديد اقامتهم مرة كل شهرين مشيرة إلى أنهم سيتلقون تأشيرة أخيرة لشهرين، مع تبليغ بانه يجب عليهم خلال هذه الفترة مغادرة "إسرائيل"، والا سيمنعون من العمل ومن المتوقع سجنهم لمدة غير محدودة.

وقالت الصحيفة إن موظفي سلطة الهجرة سيقترحون عليهم المغادرة الى رواندا أو الى موطنهم.

وتحضيرا لعملية الترحيل والطرد قامت سلطة الهجرة والسكان الإسرائيلية بتوظيف 100 موظف جديد، سيباشرون عملهم الشهر القادم، وفي بداية شهر نيسان-ابريل القادم سيبدأ اعتقال الأشخاص الذين يرفضون تطبيق أوامر طردهم.

وبحسب معطيات دائرة الهجرة والسكان، في "إسرائيل" يعيش 39 الف مواطن من اريتريا والسودان بينهم 5000 طفل.