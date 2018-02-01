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علماء كنديون يبتكرون "حشوات أسنان" أبدية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:57 - 01 فبراير 2018
أسنان أسنان
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ابتكر علماء كيمياء كنديون نوعا جديدا من حشوات الأسنان محمية من خطر الميكروبات وتخدم الإنسان مدى الحياة.

ويقول بن هاتون من جامعة تورينتو في كندا، إن "حشوات الأسنان التي صنّعناها من حبيبات نانوية محشوة بالمضادات الحيوية تشكل خطّا دفاعيا أوليا ضد الجراثيم التي تسبب تسوس الأسنان، وهذه التقنية استخدمت سابقا لكنها لا تحمي الأسنان من خطر التسوس إلا لفترة تمتد لحوالي أسبوعين".

ويفسر العلماء سر ضمانة عدم تسوس الحشوة الجديدة أو الأسنان المتعلقة بها، بالطريقة الجديدة التي تم بها تعبئة المضادات الحيوية في مسامات السيليكون من الداخل، والتي أصبحت أكثر فعالية من الحشوات السابقة بـ 50 ضعفا.

وأثبتت تجارب العلماء الأولية استمرار عمل الجسيمات النانوية في الحشوات حتى بعد سنتين من صنعها، ومقاومتها الشديدة لتسوس الأسنان والميكروبات الأخرى، وهذا دليل كاف بحسب العلماء، لبقائها صالحة مدى الحياة.

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