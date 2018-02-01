طائرة تحمل 85 سباكاً تضطر للعودة بسبب مشكلة في الحمام!

كم سباكاً يحتاجه إصلاح حمام طائرة؟ أياً كان الرقم الذي ذكرته الآن فإنه لم يتخط الـ10 أشخاص على الأغلب.

لكن اتضح أنه حتى لو كانت الطائرة تمتلئ بالحرفيين فقد لا يكون ذلك كافياً لإصلاح دورة المياه بها، كما حدث في الرحلة النرويجية الأخيرة.

إذ أقلعت الرحلة DY1156 من مطار أوسلو غاردرموين بالنرويج الساعة 9:34 صباحاً، يوم 27 يناير/كانون الثاني 2018، متوجهةً إلى مدينة ميونيخ الألمانية.

ولتوها كانت الطائرة قد عبرت الحدود السويدية، قبل أن تضطر للعودة مرة أخرى بسبب مشكلةٍ في الحمامات أثناء الطيران، بحسب تصريحات فاطمة القاضي، مستشارة الاتصالات النرويجية لموقع الأخبار النرويجي Dagbladet.

وقد اضطرت تلك المشكلة الطائرة للتحليق أربع مراتٍ فوق مقاطعة هيدمارك النرويجية لتتخلص من الوقود الفائض، ثم هبطت في أوسلو، وفقاً لصحيفة The Independent البريطانية.

ومن المثير للسخرية أن 85 من ركاب الطائرة كانوا متخصصين في أعمال السباكة، وكثير منهم من شركة السباكة النرويجية Rørkjøp.

لكن المدير التنفيذي لشركة Rørkjøp فرانك أولسن، قال إنه كان يأمل أن يجد حلاً، إلا أن المسألة كانت تقنية وتحتاج إصلاحاً من الخارج، وتابع: "لم يكن بإمكاننا المخاطرة بإرسال سباكٍ ليعمل على ارتفاع 10 آلاف متر".

فيما أكد في تصريحاته للصحيفة النرويجية، أن الجو العام بين الركاب في الطائرة كان مليئاً بالسخرية من أمر الحمامات المُعَطَّلة بسبب المفارقة الغريبة في الحدث.

وعقب عودة الطائرة أدراجها بمطار غاردرموين، قام الفنيون بإصلاح المشكلة في وقتٍ قصير، وعادت الطائرة للإقلاع مرةً أخرى، ثم هبطت في ميونيخ نحو الـ12:00 ظهراً.