أسمر أو أبيض... كيف نُحسن اختيار الخبز؟

يشهد السوق في الأراضي اللبنانية حالياً ارتفاعاً في نسبة المنتجات المعروفة "بالدايت" و"الخالية من السكر" أو "الصحية" أبرزها التي تعتبر من اللون الأسمر كالسكر والخبز والرز وغيرها.

غالباً ما ينصح باستخدامها لأنه يشاع أنها صحية لمن يعاني السكري أو الضغط أو أمراض القلب؛ ولكن في بعض الأحيان، من المهم أو نفرق بين المنتج ذات القمحة الكاملة والأسمر. وتشمل هذه الأطعمة النشويات والسكر:

١-النشويات:

نسمي من النشويات الخبز والرز والمعكرونة، ونفرق بين المنتج الأسمر والأبيض؛ ولكن من المهم أن نميز بين الأسمر والقمحة الكاملة، يزاد أحياناً على القمح دبساً مما يلون الخبز ويجعله أسمر، في هذه الحالة، الخبز أو العجين لا يكتسب أي نوع من الفوائد، بالعكس يزيد نسبة السكر في الطعام ويؤثر سلبياً في مريض السكري خصوصاً.

أما الأطعمة القمحة الكاملة، فهي المنتوجات مثل الشوفان أو النخالةـ صحيح أن لونها غامق ولكن ما يميزها عن الأسمر هي احتواؤها فوائد غذائية عدة:

- تحتوي هذه المنتوجات على كمية عالية من الألياف. ينصح اختصاصي التغذية باستعماله بدل الخبز الأبيض. فهو يساعد في التخفيف من امتصاص الدهون والسكر من الطعام، وتالياً يخفف من نسبة الـLDL أو الكولسترول العاطل في الجسم. كما أن الألياف تساعد في تسهيل عملية الهضم وفي التخلص من مشاكل الإمساك. نضيف إلى ذلك، أنه في حال اتباع حمية لفقدان الوزن، تساعد الألياف عادةً بالشعور بالشبع، وتالياً تخفف من تناول كمية كبيرة من الطعام.

-هذه المنتجات غنية بالـvitamin B، والمعادن كالحديد (الذي يساعد في مكافحة فقر الدم) و كل من الـ Selenium والـ Zinc اللذين يلعبان دوراً مهماً كمضادين للأكسدة.

٢- السكر:

يشاع أن نستبدل السكر الأبيض بالسكر الأسمر ظناً أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل. ولكن ما لا يعرفه المستهلك أنه في بعض الأحيان، هذا السكر هو سكر أبيض يضاف إليه الدبس. ولكن أحياناً لا يتكرر السكر، ما يجعل لونه أسمر أو بنياً. بسبب احتوائه على دبس السكر، يكتسب السكر البني كمية أكبر من المعادن والفيتامينات مقارنةً بالسكر الأبيض، ولكن تبقى هذه النسبة قليلة. كما أن السعرات الحرارية في ملعقة سكر صغيرة هي ذاتها للنوعين، ويؤثران في السكري بالطريقة ذاتها. أما السكر الذي لا يحتوي على سعرات حرارية ولا يرفع نسبة السكر في الدم فهو المحلي الاصطناعي.

بالنهاية، من المهم أن يتنبه المستهلك إلى قراءة لائحة المكونات ويميز بين المنتجات القمحة الكاملة وغيرها، وتناول السكر الأبيض أو الأسمر باعتدال.