غزة: الحكم بالإعدام شنقا على متخابر مع الاحتلال

أكدت مصادر أمنية لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية في قطاع غزة أصدرت حكماً على المواطن (خ.س) بالإعدام شنقاً بتهمة التخابر.

وأوضحت المصادر أن العميل (خ.س) من مواليد عام 1967 ومن سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وخلال السنوات الأخيرة صدرت العديد من أحكام الإعدام بحق متورطين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي تسبب بعضهم في اغتيال بعض قادة وعناصر المقاومة الفلسطينية، حيث جرى تنفيذ بعض الأحكام بحقهم فيما بقي آخرين دون تنفيذها حتى اللحظة، في حين صدرت أحكاماً مشددة بالسجن بحق آخرين.