ليفني: بولندا بصقت في وجه "إسرائيل"

قالت وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الاحتلال تسيبي ليفني إن "بولندا بصقت مرتين في وجه إسرائيل، مرة كدولة الشعب اليهودي التي تهتم بعدم وقوع محرقة أخرى، ومرة ثانية بصقت في وجه رئيس الحكومة الذي توصل لاتفاق مع نظيره البولندي، وبعد ذلك تم تجاهل الاتفاق".

وأضافت ليفني، أنه "يجب البدء بشكل علني ومكشوف بجمع مواد حول مشاركة بولندا في المحرقة، لنقل رسالة إلى البولنديين"، مشيرة إلى أن على "بولندا أن تدفع ثمن تصرف لا يحتمل".

وكان البرلمان البولندي، سن يوم الجمعة، قانونا يقضي بسجن من يحمّل بولندا مسؤولية "المحرقة النازية" لمدة 3 أعوام، تزامنا مع اليوم العالمي لذكرى "الهولوكوست".