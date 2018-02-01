إصابة باركلي الغريبة تزيد أمسية تشيلسي سوءا

تعرض لاعب تشيلسي الجديد روس باركلي على ما يبدو لإصابة أثناء توجّهه لمقاعد البدلاء بعد تبديله في المباراة التي خسرها فريقه أمام بورنموث 0-3 مساء الأربعاء، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي متخلّفا بنتيجة 1-0، عندما أخرج مدرّبه أنتونيو كونتي، باركلي من أرض الملعب وأشرك مكانه سيسك فابريجاس، وذكرت صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، أنه في طريقه للجلوس على مقاعد البدلاء، ظهر وكأن قدمه اصطدمت بشيء ما، وسط قلق من زملائه بعدما توقّف لبرهة من الوقت، قبل أن يعود إلى غرفة تغيير الملابس.

وكان لاعب إيفرتون السابق تعرّض لإصابات متعدّدة في مسيرته القصيرة، لكن هذه الإصابة قد تكون الأغرب، ولم يعلّق تشيلسي بعد على الحادثة.

ويعاني باركلي لتقديم أداء يشفع له المشاركة أساسيا في تشكيلة تشيلسي، منذ انضمامه إليه في بداية فترة الانتقالات الشتوية قادما من إيفرتون.