ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.35%، اليوم الخميس، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 697 ألف دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 576.93 نقطة، مرتفعا 2.02 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع غالب مؤشراته مع استقرار مؤشر قطاع التأمين.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.18%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 573 ألف سهم في 176 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 21 شركة، ارتفع منها سهم 11 شركة، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

والشركات الرابحة هي: مطاحن القمح الذهبي، وسجاير القدس، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، وفلسطين للاستثمار العقاري، والقدس للمستحضرات الطبية، ومصايف رام الله، والاتحاد للإعمار والاستثمار، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والاتصالات الفلسطينية.

وتراجع سهم شركات المؤسسة العربية للفنادق، والوطنية لصناعة الكرتون، وبنك القدس.

والشركات التي استقر سهمها كانت: البنك الإسلامي العربي، والمجموعة الأهلية للتأمين، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.