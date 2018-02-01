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ولايتي يؤكد على مواصلة طهران في دعم حزب الله والمقاومة الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:11 - 01 فبراير 2018
علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني
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أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، استمرار بلاده على مواصلة دعم حزب الله اللبناني والمقاومة الفلسطينية، معتبرا تواجد إيران في المنطقة "أمر لا مفر منه".

وقال ولايتي في كلمته أمام المؤتمر الجامعي دعما لانتفاضة فلسطين اليوم الخميس: "إن بلاده تفتخر بأن دعمها محور المقاومة ساهم في "شل الكيان الإسرائيلي في اعتداءاته على غزة ولبنان"، مشيرا إلى أن "حزب الله اليوم بات في وضع يتهرب ساسة الكيان الإسرائيلي من مواجهته على غرار حرب تموز".

وأوضح ولايتي رفض طهران أي دعوات لربط مهمة الحفاظ على الاتفاق النووي بتقييد برنامج إيران الصاروخي أو تمددها الإقليمي، مشددا على أن تواجد إيران في المنطقة "أمر لا مفر منه ولكي نبقى العنصر الأكثر حسما في المنطقة سنواصل هذا النهج".

وأشار إلى أن تواجد إيران في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان جاء بالتنسيق وبرغبة من حكومات هذه البلدان، وكذلك إذا كنا ندعم اليمن فذلك من منطلق الواجب الإنساني، ولتعلم السعودية أن تشبثها بهذا النهج سيجعل من اليمن أشبه بفيتنام للسعوديين".

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