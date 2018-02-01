شهاب:اقتحام السلطة منازل الأسرى والشهداء بالضفة تجرد من القيم

أكد داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، أن قيام أجهزة أمن السلطة، باقتحام منازل ذوي الأسرى والشهداء بالضفة المحتلة، هو تجرد من كل القيم الوطنية والاجتماعية.

وأشار شهاب في تصريح له عبر "الفيس بوك" إلى اقتحام أمن السلطة لمنزل عائلة جعار في طولكرم، حيث أن هذا المنزل خرج منه الشهيدان جميل جعار والأسيران جمال وجلال جعار.

وأضاف شهاب، أن أفراد الأجهزة الأمنية أهانت خلال اقتحامها للمنزل والدة الشهيد والأسيرين المسنة بحجة البحث عن متفجرات داخل البيت.

وتابع: هكذا بات التنسيق الأمني الذي تمارسه أجهزة السلطة عملاً خسيساً يمس ذوي الأسرى والشهداء.