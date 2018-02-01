غزة:الوضع الصحي دخل مرحلة غير مسبوقة ولاأفق لمعالجة أزمة الوقود

قالت وزارة الصحة بغزة إنه لا يوجد أي أفق أو استعداد من أي جهة لمعالجة أزمة نقص الوقود التي تعاني منها الوزارة.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان لها الخميس، أن أزمة الوقود في كافة المرافق الصحية تشتد يوما بعد يوما ولا يوجد أي أفق لمعالجتها حتى اللحظة.

وأكدت لجنة إدارة الأزمة في الوزارة يوم أمس، أن الوضع الصحي دخل مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة الوقود، مطالبةً الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهائها.

وأشارت الوزارة إلى أن المولدات الكهربائية توقفت عن العمل بشكل كامل في 7 مراكز طبية أمس في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود، وهي: مركز الصوراني، والقومسيون الطبي، والمؤسسة الطبية وإدارة صحة غزة، ومركز عبسان الكبيرة، والعطاطرة، والمعاقين حركيًا.