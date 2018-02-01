ادعيس: الاحتلال بمنع رفع الأذان 49 وقتا الشهر الماضي

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن الاحتلال لا يزال يمعن في انتهاكاته للمقدسات والشعائر الدينية للمسلمين في فلسطين دون خشية من رادع أو مستنكر، عبر منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 49 وقتاً الشهر الماضي.

وطالب ادعيس في بيان صحفي اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالقضايا القانونية والثقافية والتراثية بحماية التراث الديني والتاريخي والثقافي للمسجد الإبراهيمي ومنع الانتهاكات المنهجية من الإضرار بوضعه الحالي، خاصة في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغييره من خلال إحداث قضايا ومبان تهدف لخدمة المغتصبين والتي ترفض الأوقاف التعامل معها أو حتى سماعها.