تصفح فيسبوك ينخفض 50 مليون ساعة يوميا بسبب شروط زوكربيرغ

انخفضت ساعات التصفح لفيسبوك بنحو 50 مليون ساعة يوميا بسبب شروط مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ بتخفيض أعداد الفيديوهات الرائجة على الشبكة، بحسب موقع ماشابل للأخبار التقنية.

ولا تبدو تلك الأرقام جيدة لإيرادات فيسبوك التي ستنخفض حتما بسبب انخفاض الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الشبكة.

ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك 2.13 مليار شخص شهريا من بينهم 1.4 مليار مستخدم نشط يوميا، مما يعني أن زمن انخفاض تصفح الشبكة بلغ 2.1 دقيقة لكل مستخدم يوميا.

وبحسب موقع ماشابل فقد انخفض سعر سهم فيسبوك 5 بالمئة في أولى التعاملات ليعاود الارتفاع بنحو 2 بالمئة.

مع هذا فإن إيرادات فيسبوك بلغت 12.79 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2017 بزيادة نحو 47 بالمائة عن العام الماضي.

ويجني فيسبوك الأرباح عن طريق النقرات الفعلية على الإعلانات على الشبكة، إلا أن زوكربيرغ يأمل أن تتحسن عملية عرض الإعلانات على الموقع للحصول على المزيد من الأرباح.

تعديلات جديدة

وكان قد أعلن زوكربرغ أن الشركة ستبدأ في إعطاء أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة" في بث مشاركات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث تعمل الشركة على مكافحة "الإثارة" و"المعلومات المضللة".

وقالت الشركة إنها سوف تستخدم استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب وسائل الإعلام الجديرة بالثقة.

واستعرض زوكربرغ هذا التعديل في تدوينة على فيسبوك، قائلا إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري وهي المنتج المحوري للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة.

وكتب زوكربرغ "هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب في العالم اليوم".

ويقول "تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشكلات تحديدا سينتهي الأمر بتضخيمها".

وفي الوقت نفسه قال زوكربرغ إن كم الأخبار بشكل عام على فيسبوك، سيتقلص إلى نحو 4 في المئة من محتوى خدمة البث الإخباري، مقارنة مع 5 في المئة حاليا.