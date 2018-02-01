أجهزة أمن السلطة تقتحم منزل شهيد وأسيرين من الجهاد وتعيث فيه فسادا

اقتحمت قوات أمن السلطة أمس الأربعاء، بيت عائلة الشهيد القائد جميل جعار شقيق الأسيرين جمال وجلال، في مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة وعاثوا في البيت فسادا.

واقتحمت أجهزة السلطة بيت عائلة الشهيد جميل جعار شقيق الأسيرين جمال المحكوم بمدى الحياة وجلال المحكوم بـ 15 سنة بتهمة انتمائهما لحركة الجهاد الإسلامي، وعاثوا في البيت فسادا، وأهانوا أم الشهيد وقاموا بمصادرة أشرطة الفيديو التي تخص الشهيد جميل جعار ومصادرة كاميرات المراقبة التي وضعتها عائلة الشهيد حول بيتهم بدعوى أن البيت يحوي على متفجرات علما أن أم الشهيد جميل وحيدة في بيتها بعد استشهاد ابنها واعتقال نجليها الاثنين ووفاة زوجها قبل أقل من عام.

وذكرت المصادر أن الاقتحام كان بحجة البحث عن متفجرات بعدما قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في طولكرم بتفكيك مجموعة من العبوات التي نصبها المجاهدون ككمين لقوات الاحتلال ومستوطنيه على طريق علار عتيل في المدينة.

يشار إلى أن الشهيد القائد جميل جعار كان أحد أبرز مسئولي سرايا القدس في طولكرم وقام بتنفيذ العديد من العمليات البطولية، وآخر تلك العمليات الانفجار الذي نفذه الشهيد عبد الله بدران في تل أبيب وأسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة خمسين آخرين.