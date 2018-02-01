صياد يخترق الحصار ويصنع قارباً من البلاستيك الخالص

نجح الصياد خليل سعد في اختراق جدار الحصار الاسرائيلي المفروض على ادخال المواد التي تدخل في صناعة مراكب الصيد الصغيرة إلى قطاع غزة.

وتمكن سعد (47 عاما) من صناعة اول قارب من البلاستيك الخالص "البالي".

وحقق القارب الجديد الذي تتدنى تكلفته عن تكلفة القارب المصنع من مادة "فيبر جلاس" والخشب بأكثر من أربعة آلاف شيكل نجاحاً باهراً في الإبحار والمناورة والتعامل مع التوتر البحري الذي يحدث فصل الشتاء كما يقول الصياد جهاد السلطان عضو نقابة الصيادين والذي قاد بنفسه المركب داخل البحر.

وأكد السلطان ان صناعة القارب "المجداف" سوف يمثل نقلة نوعية في صناعة القوارب في قطاع غزة والتي تواجه مشاكل خطيرة بسبب الحظر التي تفرضه سلطات الاحتلال منذ عشر سنوات على ادخال المواد التي تدخل في صناعة القوارب وخصوصاً مادة "فيبر جلاس" والتي ارتفع ثمن الصفيحة منها زنة عشرين كيلو جراما من 250 شيكلا قبل الحصار الى 1200 شيكل الآن.

وعدد السلطان خلال حديث لصحيفة الأيام المحلية المزايا التي يتفوق فيها القارب الجديد ومن ابرزها، انخفاض وزنه لنصف وزن القارب التقليدي المصنع من مادة "فيبر جلاس" والخشب إضافة الى عدم امتصاصه للمياه والتي تشكل نقطة ضعف للقارب التقليدي بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الاخشاب التي تمتص المياه.

ولجأ سعد الى الاستعانة بخراطيم المياه البالية من احجام مختلفة لصناعة القارب الذي حظي باهتمام الكثير من الصيادين بسبب محدودية قيمته المالية والتي تصل الى 1500 شيكل مقارنة بـ 5500 شيكل للقارب التقليدي.

أوضح سعد الذي اتخذ من سطح منزله الواقع في مدينة جباليا النزلة مكاناً لصناعة القارب لعدم امتلاكه مكاناً آخر، أن سبب صناعته القارب هو عدم قدرته على شراء قارب تقليدي.

وقال لـ "الأيام" انه وبعد عدة محاولات نجح في صناعة القارب من المواد البلاستيكية وخصوصاً من خراطيم المياه والخزانات البلاستيكية البالية.

ويستعين سعد باثنين من أبنائه لمساعدته في صناعة القارب الذي يبلغ طوله نحو 4،6 متر وعرضه 1،5 متر وهو نفس حجم القارب التقليدي ولكنه يتمتع بوزن أخف بستين كيلوغراما من وزن القارب التقليدي الذي يبلغ وزنه 130 كيلوغراما.

وتستغرق صناعة القارب الواحد سبعة أيام لعدم توفر الأدوات والمعدات الميكانيكية والكهربائية التي تدخل في الصناعة والتي تجبره على عمل كل شيء بشكل يدوي.

ويثق سعد بقدرته على صناعة قوارب بشكل أفضل وأرقى خلال الفترة القادمة بسبب التغييرات والتجارب التي يجريها على القارب الأول حيث يتوقع ان يتفوق القارب الثاني والذي شارف على الانتهاء من صناعته على الكثير من القوارب الموجودة في حوزة الصيادين.

ويرى عضو نقابة الصيادين السلطان بصناعة القارب الجديد الامل الجديد والاختراق الكبير في الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على ادخال مواد صناعة القوارب.

ووعد السلطان بتسخير نقابة الصيادين كل الإمكانات من اجل دعم هذا الإنجاز للوصول الى نتائج عظيمة على صعيد صناعة القوارب ومستلزمات الصيد.

وقال السلطان "مثل هذه الابداعات ستساعد كثيراً الصيادين الذين يعانون من أوضاع مادية قاسية تحد من قدرتهم على شراء القوارب التقليدية".