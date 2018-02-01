دعم الصحفيين: (62) انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال شهر يناير

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ماضية في اعتداءاتها المتصاعدة والمتكررة ضد الصحفيين، والتي ترمي إلى إسكات صوت الحقيقة ومنع الإعلام الفلسطيني من نقل جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأوضحت اللجنة في تقريرها لشهر يناير/ كانون ثاني أنه منذ بداية عام 2018 بلغ عدد الانتهاكات ضد حرية الإعلام(62) انتهاكاً من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، و(5) انتهاكات داخلية فلسطينية في الضفة وقطاع غزة.

ورصدت لجنة دعم الصحفيين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يناير/كانون ثاني2018 تصعيداً في احتجاز الصحفيين بالضفة المحتلة، وتمثل التصعيد باستهدافهم بالرصاص المعدني وقنابل الغاز، ومنعهم بعنف من تغطية الأحداث للمسيرات والفعاليات، لاسيما مسيرات مناهضة لقرارات "ترامب" بحق مدينة القدس المحتلة والاحتجاجات التي خرجت نصرة للمسجد الأقصى.

فقد احتجزت واعتقلت قوات الاحتلال (15) صحفياً، فيما وثق التقرير تأجيل وتمديد وتجديد اعتقال لعدد(3) من الصحفيين.

وبشأن منع من التغطية، منعت قوات الاحتلال (20) حالة من ممارسة مهامهم الصحفية وتغطية انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما صادرت بطاقات صحفية وهويات ومعدات والتي بلغ عددها(10)، وإجبار عدد (2) من الصحفيين على دفع غرامة مالية.

في حين اعتدت قوات الاحتلال على(10) صحفيين واستهدفتهم بشكل مباشر وأصيب عدد منهم باختناق وجروح كما تعرض عدد منهم للضرب والدفع والركل.

إلى ذلك سجلت التقرير(2) حالة اقتحام لمنازل الصحفيين، و اغلاق عدد من صفحات نشطاء الاعلام الجديد.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، وثقت لجنة دعم الصحفيين(5) من الانتهاكات بحق الصحفيين، حيث تم استدعاء الصحفي علاء سلامة من إذاعة القدس للتحقيق لدى المباحث الالكترونية على خلفية منشور له على الفيسبوك كم تم استدعاء صحفي من الضفة للتحقيق، وتحويل قضية الصحفي طارق أبو زيد من الضفة الغربية لمحكمة الجنايات.





تفاصيل الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل الاحتلال (الإسرائيلي) لشهر يناير / كانون ثاني2018

4-1-2018 محكمة الاحتلال تمدد توقيف الشاب المصاب موسى القضماني من القدس المحتلة حتى نهاية الشهر الجاري.، وكان الاحتلال اعتقل الشاب القضماني من حي الصوانة قرب سور القدس التاريخي بعد إصابته بالرصاص بأطرافه السفلية وبقي عدة أيام قيد الاعتقال والتحقيق في المستشفى قبل نقله الى مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية" غربي القدس المحتلة، ومنه الى سجن "ريمون".

9-1-2018: منعت الشرطة الاسرائيلية، انعقاد مؤتمر صحافي تحت عنوان "أما آن للعالم أن يسمع صرخة القدس؟"، تنظمه مؤسسة "الدار الثقافية" في مقر فندق الدار في حي الشيخ جراح في القدس، بحجة أنه "تحت رعاية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

9-1-2018: احتجزت شرطة الاحتلال مدير مؤسسة "إيليا" الصحافي أحمد الصفدي، واقتادوه إلى مركز شرطة المسكوبية وحققوا معه ثلاث ساعات عن تنظيم المؤتمر الصحافي الذي منعت شرطة الاحتلال انعقاده في القدس، واطلقوا سراحه بعد التوقيع على كفالة بقيمة خمسة آلاف شيكل.

9-1-2018: احتجزت شرطة الاحتلال رئيس الهيئة الادارية لمؤسسة "الضمير" الصحافي عبد اللطيف غيث واقتادوه الى مركز المسكوبية واطلقوا سراحه بعد التوقيع على كفالة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيكل".

9-1-2018: احتجزت شرطة الاحتلال الصحافي الحرّ هاني العيساوي بتهمة مشاركته في مؤتمر بالقدس المحتلة، واقتاده الى مركز المسكوبية وحققوا معه بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحضير لاجتماع أو نشاط لخدمة منظمة إرهابية ومن ثم تم إطلاق سراحه.

9-1-2018: احتجزت قوات الاحتلال لساعات طاقم تلفزيون فلسطين في نابلس والمكون من احتجاز بكر عبد الحق، والمصور سامر حبش، والسائق عبد الله سوالمة، بعد الاعتداء عليهم من قبل مستوطن خلال اعدادهم تقريرا في اراضي دير الحطب شرق المدينة، وصادر بطاقاتهم الصحفية قبل اطلاق سراحهم.

10-1-2018: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عضو الامانة العامة للنقابة ومصور الوكالة الفرنسية جعفر اشتية، ومصور رويترز محمد تركمان، ومصور وكالة الأناضول نضال اشتية والمصوران محمد فوزي ومحمد ترابي عند مدخل مادما جنوب نابلس، وصادرت هوياتهم ومنعتهم من تغطية المواجهات بين مستوطنين وأهالي القرية التي اغلقها الاحتلال بالمكعبات الاسمنتية.

10-1-2018: اعتدت قوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين في بيت لحم، المكون من المراسل هاني فنون والمصور فارس جنازرة اثناء قيامهم بإعداد تقرير في "خلة عفانة" جنوب المحافظة، وتعرض الطاقم للاعتداء الجسدي والتفتيش المهين واحتجزت معداتهم قبل اخلائهم من الموقع.

11-1-2018 اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الإعلامية اميمة صوالحة، في مخيم بلاطة بمدينة نابلس واعتقلت زوجها الأسير المحرر الباحث في الشأن الإسرائيلي عزام فوزي أبو العدس.

11-1-2018: الاحتلال يعتقل الشاب محمد صالح محمد بدر (29 عامًا) من بلدة بيت لقيا قضاء رام الله، وهو ناشط شبابي وطالب إعلام في جامعة بير زيت، وأسير محرر أمضى عدة أعوام في 3 إعتقالات سابقة بتهمة الإنتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي.

12-1-2018:إصابة الصحفي رائد الشريف مراسل قناة "الغد العربي" بقنبلة صوت أصابته في قدمه، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في منطقة باب الزاوية في الخليل.

12-1-2018: أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه الصحفيين المتواجدين في المكان، ومنعوهم من الاقتراب لتغطية الأحداث، وطردتهم تحت تهديد السلاح خلال تغطيتهم في جمعة الغضب عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وذلك تنديدا بإعلان ترامب القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

13-1-2018: إصابة المصور الصحفي الحر محمد القاروط ادكيدك ومدير مؤسسة "إيليا" الصحافي أحمد الصفدي بقنابل الصوت والرصاص المطاطي واصابته بالرقبة والرأس، كما اعتدت عليه بالضرب والدفع واوقعوه أرضاً أربع مرات، ، خلال تغطيتهما الوقفة الإحتجاجية في شارع صلاح الدين في مدينة القدس

13-1-2017: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الطواقم الصحفية من دخول قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على مدخلها. حيث كان سيقام في القرية مهرجانا مركزيا بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" تنديدا بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

13-1-2018: أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددا من الصفحات الفلسطينية بزعم أنها مارست التحريض، وهو ما اعتبره إعلاميون فلسطينيون تعديا على حرية الرأي والتعبير، ورضوخا لضغوط إسرائيلية.

14-1-2018: الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية للصحفي محمد عوض 3 شهور. وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عوض 28/9/2017 ، عقب اقتحام منزله في قرية “بدرس” غرب مدينة رام الله في الضفة المحتلة.

ويعمل الصحفي محمد عوض مصوراً لتلفزيون “وطن” المحلي في رام الله، وكان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية.

14-1-2018: منعت قوات الاحتلال، 10 صحفيين من تغطية وقفة احتجاجية، نظمت في شارع صلاح الدين في العاصمة القدس، ادانة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لدولة الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال بضرب ودفع الصحفيين وعرقلت عمل مصور رويترز سنان ابو ميزر والمصور رامي الخطيب والمصور غسان أبو عيد ومصور وكالة الاناضول مصطفى الخاروف والصحفية نوال حجازي والمصور صهيب سلهب ومصور تلفزيون فلسطين أمير عبد ربه، ومراسلة قناة العربية ريما مصطفى ومصور تلفزيون فلسطين علي ياسين، فيما وجهت احدى مجندات الاحتلال سلاحها للمصور الصحفي هيثم العمري واستهدفته بشكل مباشر.

16-1-2018: أجّلت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، محاكمة الصحافي الحرّ مصعب سعيد إلى 20 شباط/فبراير المقبل بتهمة عمله الصحفي.

16/1/2018: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الزميل الصحفي زهران حماد، في حي عين منجد بمدينة رام الله، بعد تفجير الباب، وترويع أطفاله، وقامت بتفتيشه، وداهمت شققا سكنية مجاورة.

18/1/2018: الاحتلال يمنع الطواقم الصحفية من تغطية عملية هدم منزل في جنين.

21-1-2018: احتجز جنود الاحتلال طاقما صحفيا تابع لتلفزيون فلسطين ومنعهم من مواصلة عملهم، من بينهم محمد اشتية، مراسل تلفزيون فلسطين، الذين احتجزوا بطاقة هويته وطلبوا منه عدم المغادرة، ومنعتهم من مواصلة عملهم الصحفي.

23/1/2017: استهدفت الشرطة الإسرائيلية، المتظاهرين بقنابل الصوت في شارع صلاح الدين في القدس، وانفجرت إحداها بالقرب من المصوّر الصحافي الحرّ فايز أبو رميلة وأصابته بحروق في قدمه أثناء تغطيته التظاهرة.

24-1-2018: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي أيمن أبو رموز خلال عمله بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة

تفاصيل انتهاكات فلسطينية خلال شهر يناير/ كانون ثاني 2018

2-1-2018احتجز جهاز المباحث العامة التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، مراسل صحيفة "البديل" المصرية في قطاع غزة الصحافي عامر بعلوشة، وحقّقت معه حول منشورات له على "فايسبوك" (Facebook) دعا من خلالها إلى التظاهر للمطالبة بتحسين الاوضاع الحياتية في القطاع، وأطلقت سراحه في اليوم التالي.

3-1-2018: احتجز جهاز المباحث العامة في جباليا شمال قطاع غزة، الكاتب عبد الله أبو شرخ لمدة سبع ساعات، للتحقيق معه حول مشاركته في الدعوة إلى التظاهر للمطالبة بتحسين الأوضاع الحياتية في القطاع.

11-1-2018: استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، الصحافي الحرّ مصعب قفيشة للمقابلة، لكنه رفض الامتثال لقرار الاستدعاء.

24-1-2018: محكمة الصلح في نابلس تقرر تحويل قضية الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى، لعدم اختصاصها بالنظر في مثل هذه القضية والتي وجهت له استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية.

25-1-2017: احتجز جهاز المباحث العامة في مدينة غزة، مقدّم البرامج في إذاعة "القدس" الصحافي علاء سلامة لمدة ثماني ساعات، على خلفية نشره خبراً على حسابه على "فيسبوك" (Facebook) يتعلّق بأحد عناصر الشرطة في غزة، بتهمة "إهانة شرطة المرور".