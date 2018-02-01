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امرأة تنجو من موت محقق بمحطة مترو في لندن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:15 - 01 فبراير 2018
محطة مترو في لندن محطة مترو في لندن
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سقطت امرأة على السكة الحديدية في إحدى محطات المترو المزدحمة في لندن، إلا أنها نجت من موت محقق بفضل جهود بعض المارة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادث وقع في ساعة الذروة لمحطة نوتينغ هيل غيت للمترو، بعد سماع امرأة تصرخ طلبا للمساعدة.

وأغلقت المحطة بشكل مؤقت، في حدود الساعة الخامسة، حتى تتمكن خدمات الطوارئ من تحرير المرأة ونقلها إلى المستشفى.

وتدخل عدد من الأشخاص لمساعدة المرأة العالقة تحت القضبان، حيث تم إنقاذها من خلال سحب حقيبتها ومعطفها.

وقالت شاهدة عيان رأت الحادث "كانت لحظة رعب حقيقية.. سمعنا الصراخ تحت القطار واعتقدنا أنها ماتت تحت أقدامنا.. وبعد لحظات علمنا أنه تم إنقاذها وأنها على قيد الحياة".

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