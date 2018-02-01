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وزير الحرب الداخلي يدعو للإعتراف بالجولان السورية المحتلة جزءاً من" اسرائيل "

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:44 - 01 فبراير 2018
الجولان.jpg الجولان.jpg
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دعا وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" جلعاد أردان إلى الاعتراف بمرتفعات الجولان السورية التي احتلها عام 1967 جزءاً لا يتجزأ من "إسرائيل .

 وقال أردان في كلمة ألقاها اليوم في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب : نحن في عهد ترامب،  ينبغي أن نقول ما هو الصحيح (..) الاعتراف بالقدس (عاصمة لإسرائيل) هو السبيل الصحيح للمضي قدماً، ولكن علينا أيضاً أن نعترف بالجولان باعتباره جزءاً لا يتجزأ من "إسرائيل."

وأضاف إن قلب الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يتركز حول القدس: إنه نزاع ديني. واعتبر أردان أن التهديدين الرئيسيين الذين يواجهان الكيان الغاصب اليوم هما : ظاهرة العمليات الفردية وحركة المقاطعة العالمية المعروفة اختصارا بـBDS، وتنشط من أجل مقاطعة كيان الاحتلال.

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