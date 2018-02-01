إشبيلية يعود بتعادل ثمين من ليجانيس بذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

تعادل فريق إشبيلية، مساء الأربعاء، مع مضيفه ليجانيس بهدف لكل منهما في ذهاب المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

جاءت المباراة سريعة وحماسية من جانب لاعبي الفريقين في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 21 حيث نجح الكولومبي لويس مورييل في تسجيل الهدف الأول لإشبيلية ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه إشبيلية عن فرصة تسجيل هدف ثان، كثف لاعبو ليجانيس من هجماتهم مستغلين عاملي الأرض والجمهور في محاولة لإدراك التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 56 لينجح اليوناني ديميتريوس سيوفاس في تسجيل هدف التعادل لليجانيس لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بذلك، يكفي إشبيلية الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه يوم 7 فبراير/ شباط المقبل للتأهل إلى المباراة النهائية.

بينما يحتاج ليجانيس للفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة بشرط أن تكون أكثر من 1-1 في لقاء الإياب للتأهل إلى النهائي.