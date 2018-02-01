وزير الخارجية الألماني:الإحباط الأوروبي من السياسة "الإسرائيلية" في تزايد

كتبت صحيفة هآرتس العبرية: بعد ساعات من اللقاء مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، هاجم زيغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني سياسية الحكومة الإسرائيلية خلال محاضرة ألقاها في “مركز أبحاث الأمن القومي INSS” في تل أبيب.

وزير الخارجية الألماني عبر عن قلقله من ابتعاد دولة الاحتلال "الإسرائيلي" عن حل الدولتين، وأن الإحباط الأوروبي من سياسية حكومة نتنياهو في تزايد.

وتابع الوزير الألماني أقواله: بعض وزراء الحكومة "الإسرائيلية" يعارضون بصراحة حل الدولتين، لكن حل الدولتين كان دائماً أساساً لمشاركناً في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي الدعم الاقتصادي على الأرض ، ومن الصعب على أشخاص مثلى أن يفسروا سبب تأييدنا لإسرائيل “.

وفي ظل الموقف "الإسرائيلي" الرافض لحل الدولتين، طرح الوزير الألماني مجموعة من الأسئلة، هل لم تعد الحكومة الإسرائيلية تؤمن بحل الصراع عن طريق المفاوضات؟، هل الإسرائيليون مستعدون لدفع ثمن الاحتلال إلى الأبد؟، وقال أن ألمانيا تنتظر اليوم الذي ستنقل سفارتها للقدس، ولكن في إطار حل الدولتين، ولا يوجد طريق أخرى لذلك.

نتنياهو كان التقى وزير الخارجية الألماني بعد قطيعة بينهم استمرت لعشرة أشهر بسبب لقاء وزير الخارجية الألماني خلال زيارة سابقة لدولة الاحتلال مع منظمات حقوقية إسرائيليه وهي منظمة بتسيلم، ومنظمة كسر الصمت.

وفي موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الألماني: بلاده ستتحدث مع الرئيس الفلسطيني حول الموضوع، وستحاول مع الولايات المتحدة إعادته لطاولة المفاوضات، وسنرى كيف يمكنا المساعدة في ذلك قال الوزير الألماني.