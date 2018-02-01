"تحليل إسرائيلي": إدخال هنيه للوائح الإرهاب رسالة لأبو مازن

كشفت القناة العاشرة "الإسرائيلية" أن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إدخال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للوائح “الإرهاب” الأمريكية، خطوة سيكون له تأثيرات على المدى البعيد على الفلسطينيين وفق رؤية القناة العاشرة "الإسرائيلية".

وتابعت القناة العبرية، أن القرار دفع بالحركة للزاوية، مما قد يؤدي لحالة من التصعيد الأمني من قبل حركة حماس بعد فترة طويلة امتنعت فيها الحركة من العمل ضد دولة الاحتلال "الإسرائيلي" من قطاع غزة على الرغم من حالة التوتر على الحدود في الشهور الأخيرة.

واعتبرت القناة العبرية، خطوة الولايات المتحدة رسالة غير مباشرة للرئيس محمود عباس الموجود حالياً في مواجهة مع الولايات المتحدة منذ اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فأي خطوة من قبله باتجاه المصالحة مع حماس، أو في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ستكلفه غالياً.

الخطوة الأمريكية وفق القناة، جاءت بعد أن تمكنت حماس من إخراج نفسها من لوائح الإرهاب الأوروبية، وقد تكون الخطوة الأمريكية مقدمة لإدخال جماعة الإخوان المسلمين للوائح الإرهاب الأمريكية والتي يضغط باتجاهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإن تمت هذه الخطوة ستشكل نصر للخط السعودي على الخط الراديكالي وفق وصف القناة العبرية.

وقالت القناة العبرية، إن الإدارة الأمريكية تتهم رئيس المكتب السياسي لحماس بأنه على علاقة بالذراع العسكري للحركة، ومسؤول عن عمليات ضد مدنيين "إسرائيليين"، ومسؤول عن مقتل 17 أمريكياً