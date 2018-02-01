اعتقالات بالضفة تطال 24 مواطناً

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية وأعتقلت 24 فلسطينياً.

وكانت الاعتقالات الأوسع في قرية تل الواقعة إلى الغرب من مدينة نابلس، حيث داهمت قوات الاحتلال البلدة وقامت بحملة تفتيش ومداهمة منازل المواطنين هناك، واعتقلت سبعه مواطنين وهم: عماد مصطفى احمد ريحان ، أحمد يوسف إبراهيم رمضان، محمود نايف محمد سلوادي، جهاد ابراهيم احمد اشتية، حامد ابراهيم عوض رمضان، احمد ابراهيم عثمان رمضان، قاسم يوسف ابراهيم رمضان، جهاد حسان الهندي.

وفي محافظة جنين اقتحمت أكثر من 20 آليه مدينة جنين ومخيمها واعتقلت قوات الاحتلال كل من "عماد ابو الهيجاء" و"أسامه قبها" واعتدت عليهما بالضرب المبرح، جاء هذا الإعتقال بعد ساعات من اعتقال شقيق عماد الأكبر " عبد السلام أبو الهيجا" بعد اعتراض مركبته التي كان يستقلها في مدينة نابلس، فيما اعتقل الشاب محمد زكارنة، من مدينة جنين، والشاب معتصم استيتي من المخيم.

وفي محافظة جنين أيضا داهمت قوة احتلالية بلده كفر دان وداهمت العشرات من المنازل وقامت بتفتيشها، ومن قباطية جنوب جنين، اعتقلت كل من . وائل السحو، و. ربيع حسام زكارنة، ومعتصم أبو جعفر.

ومن بلدة عزون الواقعة شرق قلقيلية اعتقل كل من محمد فيصل سليم، محمد عادل شبيطة، والفتى يزن قاطش، ومن المدينة قلقيلية اعتقل كل من معاذ الفار، والفتى أنس عذبة.