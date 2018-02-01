6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الاسرى أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم الأول من فبراير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من مدينة طولكرم/ الأسير شادي فتحي أحمد مطر المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عامر محمود محمد بركة (31 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في السجون.

والأسير حسن فتحي محمد عمارنة (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير محمود عبد العزيز أحمد السويطي (43 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 22 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير نضال ياسين سمارة عنترى (38 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير رافد رزق منصور النباهين (37 عامًا) من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 12 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.