ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر
الاتصالات

أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:45 - 31 يناير 2018
مشاركة

أعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول – أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر شباط 02/ 2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2018/02/01.

وأوضحت الوزارة أن على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار أدناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

النوع    السعر بالشيكل

سولار   5.79     / لتر

بنزين 95       / لتر 6.23

بنزين 98       / لتر 6.74

كاز     / لتر 5.79

اسطوانة غاز (5 كغم)   25/ اسطوانه

اسطوانة غاز (12كغم)  61/ اسطوانه

اسطوانة غاز ( 48 كغم)        244/ اسطوانه

فيول (سعر التاجر)     1987/طن

بيتومين 68 (سعر التاجر)      1910/طن

بيتومين 70 (سعر التاجر)      1968/طن

ملاحظه:

-  سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.64 شيكل فقط.

- سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

متعلقات