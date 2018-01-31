أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير

أعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول – أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر شباط 02/ 2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2018/02/01.

وأوضحت الوزارة أن على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار أدناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

النوع السعر بالشيكل

سولار 5.79 / لتر

بنزين 95 / لتر 6.23

بنزين 98 / لتر 6.74

كاز / لتر 5.79

اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانه

اسطوانة غاز (12كغم) 61/ اسطوانه

اسطوانة غاز ( 48 كغم) 244/ اسطوانه

فيول (سعر التاجر) 1987/طن

بيتومين 68 (سعر التاجر) 1910/طن

بيتومين 70 (سعر التاجر) 1968/طن

ملاحظه:

- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.64 شيكل فقط.

- سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.