أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير

أعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول – أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر شباط 02/ 2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2018/02/01.
وأوضحت الوزارة أن على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار أدناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:
النوع السعر بالشيكل
سولار 5.79 / لتر
بنزين 95 / لتر 6.23
بنزين 98 / لتر 6.74
كاز / لتر 5.79
اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانه
اسطوانة غاز (12كغم) 61/ اسطوانه
اسطوانة غاز ( 48 كغم) 244/ اسطوانه
فيول (سعر التاجر) 1987/طن
بيتومين 68 (سعر التاجر) 1910/طن
بيتومين 70 (سعر التاجر) 1968/طن
ملاحظه:
- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.64 شيكل فقط.
- سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.