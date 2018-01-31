أوباميانج ينضم لكتيبة آرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي مساء الأربعاء تعاقده رسميًا مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال أرسنال في بيان رسمي: "أوباميانج البالغ من العمر 28 عامًا انضم لنا قادمًا من بوروسيا دورتموند بعقد طويل الأجل مقابل رسوم قياسية".

وأضاف البيان: "هذه صفقتنا الثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أوباميانج هو واحد من أفضل المهاجمين على مستوى العالم".

وسجل أوباميانج 98 هدفًا في 144 مباراة بالدوري الألماني مع دورتموند، وكان له يد في 172 هدفًا خلال 213 مباراة في جميع المسابقات مع ناديه السابق، وهو ما يعني هدف أو تمريرة حاسمة كل 96 دقيقة.

وكان أرسنال قد ضم هذا الشتاء صانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتريان من مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية شهدت انتقال المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لملعب "أولد ترافورد".

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية ألمانية أن صانع الألعاب مسعود أوزيل قد حسم قراره بشأن مستقبله مع أرسنال.

وقالت صحيفة "بيلد" إن صاحب الـ 29 عاماً سيوقع على عقد طويل الأجل مع النادي اللندني، وسيحصل على راتب أسبوعي قياسي يُقدر بـ 300 ألف جنيه إسترليني، وأشارت الصحيفة إلى أن أوزيل متحمس لمجاورة بيير أوباميانج في هجوم الفريق.

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن أوزيل وقع عقدًا جديدًا مدته ثلاثة مواسم ونصف، ليبقى في صفوف "الجانرز" حتى صيف 2021.

وأضافت بموجب العقد الجديد سيصبح النجم الألماني اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ أرسنال براتب أسبوعي حوالي 350 ألف إسترليني، علمًا بأنه انضم "للمدفعجية" في صيف 2013 قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل 42.4 مليون إسترليني.

وسينتهي العقد الحالي للدولي الألماني مع "الجانرز" بنهاية الموسم الجاري، وكانت تقارير قد ربطته مؤخرًا بالرحيل لعدة أندية، منها مانشستر يونايتد الذي انتقل له زميله السابق الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز.

أما توتنهام هوتسبير فحسم صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي لوكاس مورا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مورا اجتاز الفحوصات الطبية في لندن، وسيوقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف، حتى صيف 2022.

وأوضحت أن هذه الصفقة ستنعش خزينة سان جيرمان بـ 28 مليون يورو، إضافةً إلى بعض الحوافز المالية الأخرى.

وظهر مورا مع سان جيرمان محليًا هذا الموسم 5 مرات فقط، بإجمالي 75 دقيقة، وخرج كثيرًا من حسابات أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

يذكر أن مورا انتقل لباريس سان جيرمان في عام 2013 مقابل 40 مليون يورو، ولعب معه 150 مباراة.