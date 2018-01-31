نيمار يرفع دعوى قضائية ضد برشلونة

رفع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا دعوى قضائية ضد ناديه السابق برشلونة الإسباني للمطالبة بمبلغ 26 مليون يورو، الخاص بمكافأة تجديد عقده مع الفريق الكتالوني في أكتوبر 2016، وفقا لما ذكرته صحيفة (إل موندو) الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الأربعاء نقلاً عن مصادر مقربة من مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى أن اللاعب يطالب "البارسا" بدفع هذا المبلغ، بالإضافة إلى 10% أرباح، ما يمثل إجمالي 30 مليون يورو.

وعلى التوازي يطالب برشلونة باسترداد الحصة الأولى من مكافأة تجديد العقد التي دفعها بالفعل لنيمار، قبل أن يقرر الرحيل عن "البلوجرانا" بالإضافة إلى تعويض عن الضرر، الذي تسبب فيه للنادي الكتالوني، لعدم التزامه ببنود العقد، بإجمالي 75 مليون يورو.

يشار إلى أن النادي الكتالوني دفع لنيمار 8.2 ملايين يورو (الحصة الأولى من مكافأة التجديد)، وأودع الباقي لدى كاتب عدل في انتظار معرفة قرار المهاجم النهائي بشأن مستقبله مع "البرسا".

وعقب انتقاله لبي إس جي في النهاية خلال الصيف الماضي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده (222 مليون يورو) أعلن برشلونة أنه لن يدفع شيئاً لنجم "السيليساو".

في سياق منفصل، صنفت لجنة مكافحة العنف الخاصة بـ "الليجا" الديربي الكتالوني الذي سيجمع بين إسبانيول وبرشلونة، ومباراة ليفانتي مع ريال مدريد المقرر إقامتهما مطلع الأسبوع المقبل بأنهما مرتفعتي المخاطر، وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية الإسبانية.

وتقام المواجهتان في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ليفانتي منافسه ريال مدريد يوم السبت المقبل على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، أما برشلونة سيحل ضيفًا على إسبانيول بعدها بـ 24 ساعة، على ملعب "كورنيلا إلبرات" معقل جاره الكتالوني.

بدوره، انضم البرازيلي فيليبي لويس مدافع أتلتيكو مدريد الذي غاب عن آخر ثماني مباريات بسبب إصابة عضلية الأربعاء للمران الجماعي، مع دخوله المرحلة الأخيرة من عملية تعافيه، ما يشير لاحتمالية مشاركته في مواجهة فالنسيا، رغم عدم حصوله على الإذن الطبي.

وتدرب الظهير الأيسر المصاب منذ أواخر ديسمبر الماضي، والذي غاب عن جميع اللقاءات الرسمية لعام 2018 مع زملائه.

كما شارك لويس في مباراة أمام فريق من دوريات الدرجات الأدنى، ما ينم عن احتمالية مشاركته كبديل في المباراة المقررة أمام فالنسيا يوم الأحد المقبل.

وقاد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني جلسة مران بمشاركة جميع لاعبيه، باستثناء أوجوستو فرنانديز القريب من إتمام تعاقده مع جويزهو رينهي الصيني.

وشارك في تدريبات الأربعاء أيضاً نيكو جايتان في انتظار اتخاذ قرار حول مستقبله، قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية منتصف الليل.