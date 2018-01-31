القوى الوطنية والإسلامية: قرار الإدارة الأمريكية بحق هنية مرفوض

عبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن استنكارها ورفضها الشديد لقرار الولايات المتحدة الامريكية بإدراج إسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على ما يسمى قائمة الاٍرهاب الامريكية.

وقالت اللجنة في بيان لها، :"إن هذا القرار يمثل استمرارا للسياسية الأمريكية المعادية للشعوب وحركات التحرر الوطني وتؤكد من جديد الانحياز للاحتلال وسياسته العدوانية كما انه يمثل في نفس الوقت ضوءا أخضر يستند له الاحتلال في أعماله الإرهابية ضد شعبنا وقياداته الوطنية.

وأضافت، إن هذا الأساليب لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن تمسكه بحقوقه المشروعة وحقه في الكفاح من أجل تحقيقها وتعبر على اننا مستمرون في انتفاضة القدس رفضا لكل سياسات الادارة الامريكية المعادية لشعبنا والتي أصبحت جزء من الفاشية الصهيونية.

وأكدت اللجنة على مواصلة العمل لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة الشراكة حماية للمشروع الوطني ورفضا لكل السياسات التي تعمل على التفريق بين أبناء شعبنا الفلسطيني.