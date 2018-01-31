"القمر الأزرق" في القدس

نشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور للظاهرة الفلكية "القمر العملاق" (ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي).

وبهذا فإن القمر يصبح أكثر إشراقا بنسبة 14%، حيث يستطيع مشاهدة هذه الظاهرة العديد من البلدان.

ويشار إلى أن سكان الجزء الشرقي من روسيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا وأستراليا يمكنهم مشاهدة ظاهرة "القمر العملاق الدموي" بشكل كامل.

بينما سكان الجزء الأوروبي من روسيا وشرق ووسط أوروبا، والساحل الشرقي لأمريكا لن يستطيعوا مشاهدة الظاهرة بشكل كامل، حيث يمكنهم مشاهدة بعض مراحل كسوف القمر.

إليكم صور ظاهرة "القمر الأزرق" من العاصمة الفلسطينية القدس







