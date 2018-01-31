مصرع طفل دهساً شرق جنين

لقي الطفل فواز محمد عبد المطلب ياسين (5 سنوات) من سكان بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، مصرعه مساء اليوم الاربعاء، اثر تعرضه لحادث سير دهس بمركبة عمه في البلدة .

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات شرطة جنين تلقت مساء اليوم بلاغا يفيد بوصول جثة الطفل ياسين الى مستشفى جنين الحكومي وأدعى من أحضرها للمستشفى بأنه توفي نتيجة لسقوطه من علو .

وأضاف أن قوة من ادارة المباحث العامة وقسم التحقيق بشرطة المحافظة والنيابة العامة والطبيب الشرعي تحركوا للمستشفى وبإجراءات البحث والتحري تبين بأن الطفل تعرض لحادث سير دهس من قبل عمه بالقرب من منزله، وباشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .