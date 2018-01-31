صور | رياضة الجهاد تنظم بطولة "شهداء على طريق القدس" لتنس طاولة

نظمت اللجنة الرياضية العامة في محافظة شمال غزة بطولة تنس الطاولة شهداء على طريق القدس على شرف الشهيد حسين نصر الله، وذلك يوم الجمعة 26-1 في مسجد طارق بن زياد بمنطقة الكرامة.

وانطلقت البطولة يوم الجمعة واستمرت لمدة 3 أيام، حيث شهد كل يوم منافسات مرحلة عمرية معينة على النحو التالي: " إعدادي ، ثانوي ، جامعي".

وأسفرت منافسات البطولة عن تأهل اللاعبين محمد حسونة وأحمد عبد القادر إلى النهائي عن المرحلة الثانوية، وتأهل اللاعبين محمد حلاوة وأحمد سمور عن المرحلة الجامعية.

وسيقام نهائي البطولة في موعد لاحق تحدده اللجنة المنظمة للبطولة، حيث سيشهد النهائي تحديد بطل منافسات كل مرحلة، وتكريم عائلة الشهيد حسين نصر الله.

صور ..

































