"غوغل" تطرح أداة جديدة مفيدة لكل من يستخدم الإنترنت

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن محرك البحث الشهير "غوغل" طرح أداة جديدة ستكون مفيدة لكل من يستخدم الإنترنت.

وستهتم الأداة الجديدة في اختبار سرعة الإنترنت الخاصة بالشبكة التي يتصل منها أي مستخدم بالإنترنت.

وأطلقت "غوغل" على تلك الخدمة اسم "غوغل فايبر".

وحتى تعمل الخدمة، يطلب "غوغل" من المستخدم التأكد من أنه متصل فعلا بشبكة الإنترنت، والتأكد أيضا من أن الاتصال بالإنترنت الخاص به "آمن".

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تلك الخدمة متاحة في أماكن عديدة في العالم، لكن هناك أماكن غير متوفر فيها تلك الخدمة، لأسباب أمنية.