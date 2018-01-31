مهجة القدس: إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير عمار عابد

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني عزلت الأسير المجاهد عمار محمود سليمان عابد (34 عاماً)؛ من دير البلح وسط قطاع عزة ونقلته لقسم الزنازين بشكل تعسفي.

وقال أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن نفحة لمهجة القدس إن إدارة السجن عزلت الأسير عمار عابد يوم الإثنين الماضي عقب زيارة أهله، بحجة أنها ضبطت في الملابس التي أدخلتها عائلته كفات شتوية لليدين.

وأضاف أسرى الجهاد أن إدارة السجن صادرت كافة الملابس التي أدخلتها عائلته، ولم تكتفي بذلك بل قامت بإبلاغ والدته بمنعها من زيارته لمدة عامين بحجة أن إدخال كفات اليدين ممنوعة.

واعتبرت مهجة القدس أن إقدام إدارة سجن نفحة على عزل الأسير المجاهد عمار عابد يهدف إلى توتير الأوضاع في صفوف الأسرى، والتنغيص على عائلاتهم من خلال منع والدته من زيارته لمدة عامين، وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة قيامهم بواجباتهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لإيقاف الإجراءات التعسفية والعنصرية التي تنتهجها ما يسمى بإدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم والعمل على إنهاء عزل الأسير عمار عابد.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسير عمار عابد ولد بتاريخ 17/07/1984م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 21/11/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن سبعة عشر عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني. وبتاريخ 17/06/2014م وجهت له سلطات الاحتلال تهمة محاولة إدخال جوالات وهو داخل الأسر والتي يستخدمها الأسرى في التواصل مع عائلاتهم، وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية حكماً تعسفياً بحقه بالسجن ثلاثة سنوات ونصف تضاف لمدة الحكم السابقة ليصبح حكمه عشرون عاماً ونصف.



