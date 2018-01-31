مدرب برشلونة يصف لاعبه البرازيلي كوتينيو بـ"الساحر"

وصف أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني لاعبه الكروي البرازيلي فيليبي كوتينيو بـ"الساحر" الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قال فالفيردي "كوتينيو تناسبه جميع المراكز في خط الوسط هو لاعب ساحر سواءاً

في الجانب الأيمن أو الأيسر أو العمق".

وعن مواجهة فالنسيا غدًا الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قال فالفيردي "منذ أن ظهرت نتائج القرعة، ونحن نعلم بأنها ستكون مواجهة صعبة، علينا أن نحافظ على نظافة شباكنا غداً ليكون الوضع أكثر سهولة للتأهل إلى النهائي المحلي".

وأضاف "علينا الخروج بنتيجة جيدة من الكامب نو، فالنسيا ناد قوي ويقدم موسم رائع، كما أن المباراة ستكون معقدة علينا كما على فالنسيا".