القواسمي: وفد مركزية فتح سيصل غزة منتصف الأسبوع القادم

أعلن المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن وفداً من أعضاء اللجنة المركزية سيتوجه إلى قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل يسبقه اجتماع للجنة الأحد المقبل.

وقال:"إن عجلة المصالحة تراوح مكانها، موضحاً أن حركة حماس اعتبرت أن تحقيق المصالحة الوطنية يقتصر على قضية الموظفين. كما قال.

وأوضح أن زيارة وفد المركزية لغزة وكذلك زيارة أعضاء في المجلس الثوري تأتي بهدف عقد لقاءات تنظيمية للحركة وتذليل العقبات أمام المصالحة مبينا أنه لا عائق أمام لقاء قيادات من حركة حماس للوقوف أمام التحديات التي تستهدف القدس واللاجئين.

وبين أن اجتماع اللجنة المركزية الأحد سيبحث كافة التوجهات لإبطال إعلان ترامب بشأن القدس والتوجه للمنظمات الدولية وتصعيد المقاومة الشعبية.