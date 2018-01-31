إلقاء القبض على عصابة سطت على محطة محروقات

ألقى جهاز المخابرات العامة في محافظة نابلس، القبض عل عصابة نفذت عملية سطو مسلح على محطة محروقات في نابلس قبل عامين.

وأوضح الجهاز في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن معلومات استخبارية تابعها جهاز المخابرات العامة منذ الحادثة؛ قادت إلى الوصول للمشتبه فيهم والقبض عليهم، مشيراً إلى أن حادثة السطو وقعت بتاريخ 31-5-2015، بعد أن قام ثلاثة أشخاص بتنفيذ سطو مسلح فجرا على محطة الهدى للمحروقات على شارع زواتا– نابلس، وتمكن الجناة وتحت تهديد السلاح من سرقة مبلغ 160 ألف شيقل كانت في خزنة المحطة، وأقر الموقوفون بارتكاب الجريمة، وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد جهاز المخابرات العامة، أن تهديد البنية الاقتصادية في الوطن، وخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني؛ هو هدف يسعى أعداء الوطن للوصول إليه، وهو ما يعمل جهاز المخابرات بشكل دائم على مجابهته؛ حماية للوطن، مشددا على أهمية تعاون المواطنين في تحقيق الأمن، وبناء شراكة بين المجتمع المدني والأمن في بسط سيادة القانون.