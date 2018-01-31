حماس: قرار أمريكا بوضع هنية على قوائم الإرهاب لن بفت من عضد الحركة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إدراج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة على قوائم الإرهاب هو محاولة فاشلة للضغط على المقاومة ولن يثنينا عن مواصلة التمسك بخيار المقاومة لطرد الاحتلال.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس في تصريح له،:"إن قرار الخزانة الأميركية يكشف حجم الانحياز الأميركي للاحتلال "الإسرائيلي" والاشتراك معه في إنكار حقوق شعبنا وهذا القرار محاولة لشرعنة الاحتلال.

وأضاف، من يجب أن يوضع على قوائم الإرهاب هو الاحتلال وقادته الذين يرتكبون الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن القرار محاولة فاشلة للضغط على المقاومة وهذا القرار لن يفت من عضد حماس.