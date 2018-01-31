ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

حماس: قرار أمريكا بوضع هنية على قوائم الإرهاب لن بفت من عضد الحركة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:57 - 31 يناير 2018
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
مشاركة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إدراج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة على قوائم الإرهاب هو محاولة فاشلة للضغط على المقاومة ولن يثنينا عن مواصلة التمسك بخيار المقاومة لطرد الاحتلال.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس في تصريح له،:"إن قرار الخزانة الأميركية يكشف حجم الانحياز الأميركي للاحتلال "الإسرائيلي" والاشتراك معه في إنكار حقوق شعبنا وهذا القرار محاولة لشرعنة الاحتلال.

وأضاف، من يجب أن يوضع على قوائم الإرهاب هو الاحتلال وقادته الذين يرتكبون الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن القرار محاولة فاشلة للضغط على المقاومة وهذا القرار لن يفت من عضد حماس.

 

متعلقات