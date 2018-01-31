فالنسيا يفقد 3 أسلحة أمام برشلونة

أعلن مارسيلينو جارسيا، المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني، القائمة المستدعاة لفريقه، لمواجهة برشلونة، غدًا الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك على ملعب كامب نو.

وسيغيب عن الفريق 3 من أبرز لاعبيه، وهم البرتغالي جونكالو جويديس، والفرنسي كوندجوبيا، والأرجنتيني جاراي، الذي تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة للفريق أمام ريال مدريد في الليجا.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي: "خاومي، نيتو، مونتويا، ناتشو فيدال، باوليستا، فيزو، جايا، لاتو، باريخو، كوكلين، ماكسيموفيتش، بيريرا، كارلوس سولير، فيتو، رودريجو، سانتي مينا، زازا".

وسيلعب الفريقان غدًا مباراة الذهاب، قبل أن يلتقيا إيابا، الأسبوع المقبل، على ملعب المستايا.