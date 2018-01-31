رونالدو يغيب عن تدريبات ريال مدريد

غاب كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، عن تدريبات فريقه، اليوم الأربعاء، تحضيرًا لمواجهة ليفانتي، في الجولة الـ22 من الليجا، السبت المقبل.

وتدرب رونالدو في صالة الألعاب الرياضية، بينما شهد المران عودة جاريث بيل، الذي غاب عن التدريبات الجماعية، أمس.

كما عاد إيسكو إلى المران الجماعي، لتزداد نسبة انضمامه لقائمة الفريق، أمام ليفانتي.

وتدرب سيرجيو راموس، ورافائيل فاران، لكنهما لم يكملا المران، بينما لا يزال داني سيبايوس وخيسوس فاييخو، يستكملان التعافي من الإصابة.

واستدعى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، كلا من ألفارو تيخيرو، وأوسكار، وفرانشو، والحارسين، محمد راموس وداريو، من فرق الشباب، للمشاركة في التدريبات، حيث ركز الفرنسي على الاستحواذ، والضغط، والتسديد، كما طبق بعض الجمل التكتيكية، في مساحات صغيرة، قبل نهاية المران.