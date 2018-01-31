الولايات المتحدة تدرج "هنية" على قائمة "الإرهاب"

أدرجت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية على "قائمة الارهاب".

وتشمل قائمة "الارهاب الأجنبي" الأمريكية عددًا من الشخصيات والتنظيمات الفلسطينية والعربية والعالمية، أرزهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان عبدالله شلح، إضافة لنائبه الأستاذ زياد النخالة، و 3 من كبار قادة حماس وهم: يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف.

وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد من تزعم أنه "يشكل خطرًا على الأمريكيين"، كما انه تستخدمه ضد حركات المقاومة، وحركات التحرر العالمية، كما تستخدمه في دعم السياسات الإسرائيلية للنيل من قادة المقاومة.

وبموجب التصنيف يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع "هنية"، إضافة إلى أنه يقوم بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.