هيئة البترول: أنباء ارتفاع الغاز غير دقيقة وبيان أسعار المحروقات سيصدر الليلة

نفى مدير عام الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية م. خليل شقفة، اليوم الأربعاء، دقة الانباء التي تتحدث عن ارتفاع اسعار الغاز في قطاع غزة من 61 شيكلاً إلى 71 شيكلاً.

وأوضح شقفة لـ"فلسطين اليوم" أن بيان الأسعار سيصدر مساء اليوم الأربعاء، مستغربا من الانباء التي تتداولها وسائل التواصل دون مصادر موثوقة.

وقلل شقفة من دقة التوقعات التي تشير إلى إمكانية ارتفاع الاسعار لـ 10 شواكل عن أسعار شهر يناير/كانون ثاني.

يشار إلى أن مجموعات اخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت اخباراً تفيد بأن ارتفاعاً سيطرأ على أسعار تعبئة أسطوانات الغاز.