لجان اللاجئين واتحاد الموظفين ينظمان سلسلة بشرية تنديداً بالسياسات الامريكية

نظَّم اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا"، ولجان اللاجئين، ولجان أولياء الأمور سلسلة بشرية في المحافظة الوسطى تنديداً بالسياسات الأمريكية ضد المؤسسة، ورفضاً للابتزاز السياسي مقابل المال.

وشارك في السلسلة مئات من المعلمين والطلبة، وحَمَلوا يافطات تندد بالابتزاز السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد الاونروا وحقوق اللاجئين.

بدوره، أوضح أ. محمد الغرة رئيس الجمعية العمومية في اتحاد الموظفين بـ "الاونروا" أن الفعالية تأتي في سياق الرفض المطلق للقرارات الأمريكية القاضية بوقف أو تقليص المساعدات للمؤسسة في مقابل التنازل عن حقوق اللاجئين والتي من بينها حق العودة، واصفاً ما يحصل بابتزاز سياسي لا يمكن القبول به.

وقال الغرة: أي مخطط للنيل من الاونروا أو قضايا اللاجئين لن يمر وسيفشل مهما كانت التحديات.

وشدد الغرة ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هي مؤسسة أقّرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتساعد اللاجئين حتى عودتهم وبالتالي لا تملك دولة قرار إنهائها.

ودعا الغرة اللاجئين للمشاركة في الفعالية والمسيرات التي تدعو لها الأطر والاتحادات المدافعة عن حق اللاجئين العودة، مشيراً إلى أن المؤسسة ترمز إلى حق العودة.

يشار إلى أن اتحاد العاملين العرب في الاونروا نظم، الاحد الماضي، مسيرة كبيرة وسط مدينة غزة رفضا لتقليصات الاونروا، وتنديداً بالسياسات الامريكية.