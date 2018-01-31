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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إسبانيا تحكم على مايا مايا بالسجن 8 سنوات بتهمة الإرهاب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:19 - 31 يناير 2018
مصطفى مايا مايا مصطفى مايا مايا
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أصدرت محكمة اسبانية في مدريد اليوم الأربعاء حكماً بالسجن 8 سنوات على الإسباني رفائيل مايا مايا، المعروف بـ"أبي سفيان" بتهمة الانتماء إلى منظمة "إرهابية".

وكانت النيابة العامة الإسبانية تطالب بالحكم على الإسباني، الذي أطلق على نفسه اسم مصطفى مايا مايا بعد اعتناقه الإسلام، بـ14 عاما سجنا نافذا.

كما حُكم على أربعة متطرفين آخرين، ينتمون إلى الخلية نفسها، بـ6 سنوات سجنا نافذا، بعد اعترافهم بالتهم المنسوبة إليهم، فيما قضت المحكمة بسجن الخامس لـ5 سنوات و6 أشهر.

ومصطفى مايا مايا هو زعيم إحدى أكبر الشبكات "الإرهابية" شمال المغرب وجنوب إسبانية، التي تم تفكيكها سنة 2014.

وسبق أن اعترف، خلال جلسة محاكمته بمدريد، أنه ساعد "الكثير من المتطرفين" في تعزيز صفوف الجماعات الجهادية في سوريا وليبيا ومالي، مشيرا إلى أنه أرسل بعض الجهاديين المغاربة والإسبان إلى "داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" وفقاً لموقع سكاي نيوز.

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