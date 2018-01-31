مستشفى الوفاء الطبي بغزة مهدد بتوقف خدماته

حذر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة من توقف خدماته لعدم قدرته على توفير الوقود اللازم للتشغيل، ولنفاد الادوية والمستلزمات الطبية.

وقال المدير العام لمستشفى الوفاء أ. تيسير البلتاجي "إن حياة المرضى في خطر شديد والمستشفى مهدد بالتوقف عن العمل في كل لحظة بسبب قرب نفاد مخزون الوقود والادوية والمستلزمات الطبية لديه، وعدم قدرة المستشفى على شراءها بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها".

وأضاف البلتاجي، المستشفى يحتاج يوميا إلى 300 لتر من السولار لسد عجز خط الكهرباء المزود للمستشفى، وهو غير قادر على توفيره بالحد المطلوب حالياً بسبب الأزمات التي تعصف بالمستشفى بعد تدمير مبانيه وموارده كافة في الحرب الأخيرة على غزة في العام 2014م.

وأوضح البلتاجي، أن تشغيل المولد لاستمرار عمل المستشفى يترتب عليه نفقات مالية فوق طاقة المستشفى وعلى حساب الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً اضافياً على المستشفى.

وبين أن توقف الأجهزة الطبية عن المرضى طريحي الفراش وحالات الغيبوبة والشلل سيهدد حياتهم وسيعرضها للخطر الشديد.

وناشد البلتاجي المؤسسات الدولية والجهات المانحة وأصدقاء الشعب الفلسطيني للتدخل العاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة وتزويد المستشفيات بالوقود اللازم لها لتمكينها من أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمرضى وانهاء المعاناة الصحية والانسانية في قطاع غزة بشكل عاجل.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أكد أن القطاع الصحي سيدخل منعطفاً خطيراً وحاداً للغاية؛ إذا استمرت أزمتي نقص السولار الخاص بتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بمستشفيات قطاع غزة ونقص الأدوية الأساسية في المستشفيات.