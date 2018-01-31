مهجة القدس تنظم وقفة تضامنية مع الأسير المضرب أيوب العصا

طالبت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى صباح اليوم الأربعاء، جميع المؤسسات الدولية والأطراف السامية الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تفعيل كافة بنود الاتفاقيات لحماية أسرانا داخل سجون الاحتلال.

ودعا المتحدث باسم المؤسسة طارق أبو شلوف خلال وقفة دعم واسناد مع الأسير أيوب العصا المضرب عن الطعام لليوم الـ (22)، رفضاً للاعتقال الإداري، إلى تشكيل لجنة تحقيق اممية ذات صلاحيات واضحة لزيارة السجون والوقوف عن كثب على ما يجري فيها من انتهاكات جسيمة بحقهم.

وأوضح أبو شلوف أن حالة الأسير في غاية الخطورة، ويعاني ظروفاً صحية مقلقة وصعبة، حيث يعاني من ضعف بالرؤية، وضيق بالتنفس، وانقباضات في الصدر، وعدم القدرة على الحركة، ولا يتناول مدعمات ولا يخضع لفحوصات طبية بل يتناول الماء.

وأشار الى أن الاحتلال يحاول اجهاض وإفشال اضرابه عبر التنكيل به وعزله انفرادياً ومصادرة ملابسه واقتحام غرفته ليلاً نهاراً ومساومته أحياناً، مؤكداً أن العصا مستمر بإضرابه حتى يتنسم عبير الحرية او يتم تحديد موعد للإفراج عنه.

ودعا المتحدث باسم المهجة الفصائل بان تكون لها كلمة وان ترسل رسائل للعدو ان قضية اسرانا خط أحمر، كما دعا كافة الحقوقيين العاملين بالمؤسسات والدولية والحقوقية ان يفضحوا ممارسات الاحتلال، محملاً العدو الصهيوني المسؤولية عن حياة أسرانا.

واعتبر ابو شلوف أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب أسرانا ومعتقلينا، ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.