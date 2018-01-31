الزراعة: الاحتلال يتعمد تأخير السماح بزراعة المناطق الحدودية

نددت وزارة الزراعة، بتعمد الاحتلال الإسرائيلي تأخير الموافقة على السماح بزراعة المنطقة الحدودية الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام (48) بالزراعات الحقلية.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، الأربعاء، أن الاحتلال تعمد تأخير السماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم لزراعتها بالمحاصيل الحقلية، مما تسبب في فوات موسم الأمطار الذي تعتمد عليه الزراعات الحقلية، مشيدةً بالدور الذي بذلته منظمة الصليب الأحمر للتنسيق من أجل هذا الهدف قبل دخول الموسم.

وأشارت إلى أن الاحتلال مازال يواصل عمليات رش مبيدات الأعشاب التي تقضي على المحاصيل الزراعية في المناطق الشرقية للقطاع، مؤكدةً أن ذلك تسبب في إتلاف الاف الدونمات الزراعية وتكبيد المزارعين خسائر فادحة.

ونوهت الوزارة إلى أن الاحتلال يحاول دائماً أن يحسن وجهه القبيح بإعلانه السماح للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم الجرداء منذ سنوات بسبب ذرائع أمنية واهية.

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى فضح الجريمة الجديدة للاحتلال والضغط عليه لتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها في كل المواسم.