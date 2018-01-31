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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في دير نظام برام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:34 - 31 يناير 2018
غاز مسيل للدموع غاز مسيل للدموع
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أصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، بحالات اختناق شديدة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله.

وقال منسق لجنة الدفاع عن الأراضي صافي التميمي،  إن قوات الاحتلال أطلقت بكثافة الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، ومنازل المواطنين في القرية، ما أسفر عن إصابة العديد بحالات اختناق شديدة، من بينهم اطفال داخل منازل عائلاتهم.

ونوه التميمي إلى أن قنابل الغاز التي أطلقتها تلك القوات على غير سابقاتها، فقد أصيب من استنشقها بحرقة شديدة في الصدر، والمفاصل، وضيق في التنفس، مطالبة بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

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