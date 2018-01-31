مع دخول حصارها العام الثالث عشر... الأورومتوسطي: غزة تنهار

أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، صفحةً خاصة ترصد تداعيات 12 عاما من الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أثر بصورة جوهرية على مختلف مناحي الحياة في القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني إنسان، ما جعل كل مناحي حياتهم تعاني انهيارًا كارثيًا.

الملف والذي عمل فريق المرصد على إعداده على مدار الأسابيع الماضية، يهدف إلى لفت نظر العالم إلى المأساة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة في صورة من صور العقاب الجماعي. فيما أعلن الأورومتوسطي من خلال الملف عن إطلاق عريضة إلكترونية تطالب بوقف حصار غزة وأطلق مشروعاً لتوثيق تطورات الحصار أولا بأول ونقلها لمؤسسات حقوق الإنسان في العالم والمنظومة الأممية لدفعها للتحرك العاجل.