انطلاق موكب تشييع الشهيد أبو نعيم برام الله

انطلق قبل قليل موكب تشييع جثمان الشهيد ليث أبو نعيم (16 عاماً) شمالي محافظة رام الله والذي استشهد أمس جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على رأسه بشكل مباشر في قرية المغير شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس المجلس المحلي أمين أبو عليا لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأربعاء: إن جنود الاحتلال كان لديهم قرار بالقتل، لاسيما وأنهم أطلقوا النار على الفتى أبو نعيم من مسافة صفر وتركوه ينزف دون إسعاف أو علاج، كما منعوا المواطنين من الاقتراب منه.

وأضاف أبو عليا، أن قوات الاحتلال، تستهدف القرية بشكل يومي، ضمن سياسة ممنهجة لقتل الأطفال في مسعى منهم لقتل الروح المعنوية لهذا الجيل.



