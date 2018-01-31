القدرة: خدماتنا في انحسار وساعات تفصلنا عن توقف مولد مستشفى الطب النفسي

قالت وزارة الصحة بغزة ، اليوم الأربعاء، إن خدمات الوزارة في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون و مستشفى الدرة للأطفال، وتحويل مرضاها للمستشفيات الاخرى؛ نتيجة نفاذ الوقود.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح صحفي له عبر صفحته الشخصية فيسبوك ، اليوم الأربعاء ، "أن بضع ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي في مستشفى الطب النفسي".

وأشار القدرة إلى أن توقف المولد الكهربائي في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، سيؤدي لتأثر كافة خدماتها التي يحتاجها 55 ألف نسمة.